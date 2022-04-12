Тюменский суд оштрафовал гражданку за оскорбление Героя России

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании 60 тыс рублей в пользу 82-летнего мужчины, пострадавшего от оскорбления, дело рассмотрено с участием работника прокуратуры Ленинского округа Тюмени, ответчица в суд не явилась, сообщили в облпрокуратуре.

9 августа 2021 года после рассмотрения гражданского дела в Центральном районном суде Тюмени с участием мужчины в зале судебного заседания при всех ответчица публично назвала его лжегероем, не достойным награды и звания Героя России и незаконно его получившим.

Оскорбленным оказался лётчик гражданской авиации, подполковник в отставке и командир самолёта Ил-76, который организовал побег из Кандагара своего экипажа Владимир Шарпатов, звание Героя России ему присвоено Указом Президента Российской Федерации 22 августа 1996 года за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена.

"В силу пожилого возраста и имеющихся заслуг Герой России был глубоко оскорблен таким невежественным и жестоким поступком, причинившим ему тяжелые нравственные страдания. В судебном заседании истец был очень взволнован, эмоционально расстроен, поясняя события, за которые удостоен такого высокого звания", - сообщил в прокуратуре.

Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.