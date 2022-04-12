В центре Тюмени в утренние часы наблюдалась дымка и запах гари

Второй день подряд в центре Тюмени в утренние часы наблюдается дымка, во вторник она усилилась, появился запах гари. В информационном центре регионального правительства сообщили, что дым в город надуло с омской стороны.
"По состоянию на утро 12.04.22 г. в Тюменской области действуют пожары только в Сладковском районе. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, ветер дует со стороны Омска. Жители некоторых микрорайонов Тюмени видят дым от пожаров из Называевского района Омской области", - следует из сообщения.
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