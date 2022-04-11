В Тюмени зарегистрировали первые в этом году ДТП с участием мотоциклистов

Фото ГИБДД ТО

Первые две дорожные аварии с участием мотоциклистов в Тюмени произошли в воскресенье, 10 апреля, в обоих случаях водители не имеют права управления мотоциклом, сообщает Госавтоинспекция региона.

На 5-м километре Старотобольского тракта 39-летний мотоциклист упал с мотоцикла "Ямаха", предварительно, не учел дорожные и погодные условия. Он получил рваные раны, ссадины и другие повреждения.

14-летний мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал столкновение с автомобилем Toyota в микрорайоне Молодежный под Тюменью. Он получил травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются.

В целом за минувшую неделю в регионе в 33 дорожно-транспортных происшествиях ранения получили 49 человек, погибли двое.