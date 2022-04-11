Около тысячи "бесправных" водителей выявили на дорогах Тюменской области с начала 2022 года

968 водителей, севших за руль автомобилей не имея права управления транспортом, задержаны в этом году в Тюменской области, в том числе и подростки, сообщает областная Госавтоинспекция.

На улице Муравленко в Тюмени инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ2106. За рулем машины находился 16-летний тюменец. На место вызвали его маму, которая пояснила, что не знала, что у сына есть машина. Автомобиль эвакуирован, подросток привлечен к административной ответственности, материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Еще два 20-летних водителя без прав задержаны на ул. Муравленко, 34 и Щербакова.