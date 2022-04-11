Двое тюменцев пропили пять дверей из соседнего дома

Пять дверей пропало с этажей в одном из многоквартирных домов на улице Щорса в Тюмени, по заявлению представителя управляющей компании полиция разыскала воров - ими оказались двое жителей соседнего дома.

Подозреваемыми оказались ранее судимый 35-летний житель и его безработный 37-летний товарищ. В полиции мужчины признались, что украли сначала три двери, на следующий день - ещё две, сдали их, а вырученные деньги истратили на алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

По факту кражи на подельников завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, они находятся под подпиской о невыезде.