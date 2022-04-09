Двое подростков погибли в ночном ДТП в Тюмени

В четвертом часу утра на перекрестке Червишевский тракт и улицы Баумана в Тюмени столкнулись ВАЗ 2107 и "Мазда3". Предварительно, водитель "Мазды", поворачивая, не пропустил "Жигули", в которых ехали 5 подростков.

От удара ВАЗ 2107 отбросило в опору освещения. 14-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП, водитель и трое пассажиров этого автомобиля доставлены в больницу с тяжелыми травмами, вскоре 17-летний водитель умер в больнице. Госпитализированы в двое подростков 15-ти и один 18-ти лет.

Обстоятельства ДТП выясняются. В этом году несовершеннолетний водитель ВАЗ 8 раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.