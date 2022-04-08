Двое детей попали в ДТП, перебегая дорогу в Тюменском районе

В поселке Боровском на улице Островского утром на регулируемом пешеходном переходе автомобиль "Тойота Камри" сбил двух 13-летних школьников, перебегавших дорогу на красный сигнал светофора.
"По предварительным данным, семиклассники, мальчик и девочка, перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель тормозил, но не смог предотвратить наезда на детей", - сообщила олатсная Госавтоинспекция
Предварительно, подростки получили ушибы и ссадины. Они торопились на тренировку в спорткомплекс.
ГИБДД рекомендует родителям ежедневно напоминать детям об опасности на дорогах и необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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