Двое детей попали в ДТП, перебегая дорогу в Тюменском районе

09:30 08 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/gibdd72

В поселке Боровском на улице Островского утром на регулируемом пешеходном переходе автомобиль "Тойота Камри" сбил двух 13-летних школьников, перебегавших дорогу на красный сигнал светофора. 

"По предварительным данным, семиклассники, мальчик и девочка, перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель тормозил, но не смог предотвратить наезда на детей", - сообщила олатсная Госавтоинспекция

Предварительно, подростки получили ушибы и ссадины. Они торопились на тренировку в спорткомплекс.

ГИБДД рекомендует родителям ежедневно напоминать детям об опасности на дорогах и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Теги: безопасность дорожного движения , дети , ДТП , пешеходы , Тюменский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022