В Ишиме накрыли нелегальный завод по производству алкогольных напитков

Кустарное производство немаркированной алкогольной продукции обнаружили силовики в одном из гаражных боксов Ишима. Изъято более 4400 бутылок суррогата на сумму свыше 1,6 млн рублей, что в соответствии является особо крупным размером.

При осмотре помещения обнаружено оборудование и комплектующие для производства продукции, а так же еврокубы, картонные коробки с готовым алкоголем, расфасованным по бутылкам различных марок. Полицейские установили и задержали подозреваемого – 48-летнего жителя Ишима. Мужчина свою вину признал и пояснил, что организовал производство алкоголя с целью сбыта на территории города Ишима и Ишимского района.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст.171.1 УК РФ, максимальное наказание - 6 лет тюрьмы, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе областной полиции.