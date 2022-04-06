Молодой тюменец проведет в изоляторе 7 суток за неподчинение полиции и ДТП

Суд приговорил 18-летнего юношу к двум суткам административного ареста за неподчинение требованиям полицейских об остановке, к пяти суткам за оставление места ДТП, а еше штрафу в 5 тыс. рулей за езду без прав.

Автомобиль "Заз Шанс" не остановился сегодня ночью по требованию наряда полка ДПС ГИБДД на ул. Рылеева в Тюмени. В ходе преследования машина въехала в ограждение, но водитель развернулся и поехал дальше, пока не заехал в тупик на ул. Садовой. Из машины врассыпную выскочили трое молодых людей и две девушки. Полицейские вызвали на место хозяина авто, который и не подозревал о "подвигах" своего автомобиля, но быстро догадался, что управлял им его 18-летний пасынок.

Молодой человек не учится, но работает, права управления транспортом не имеет, именно поэтому стал уезжать от инспекторов, испугавшись ответственности, был трезв, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.