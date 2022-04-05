Школьница в Тюмени сбита автомобиле на пешеходном переходе

10-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем "Тойота" на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Пермякова, 74 в Тюмени. Школьница получила ушибы.

"Водитель пояснил, что девочка бежала через дорогу и он не успел остановиться. Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту наезда на ребенка, выясняя, почему 52-летний водитель с большим стажем за рулем не пропустил школьницу на "зебре"", - отмечают в ГИБДД Тюменской области.

В целом за минувшие сутки в 4 дорожно-транспортных происшествиях ранения получили 5 человек.