Школьница в Тюмени сбита автомобиле на пешеходном переходе

10-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем "Тойота" на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Пермякова, 74 в Тюмени. Школьница получила ушибы.
"Водитель пояснил, что девочка бежала через дорогу и он не успел остановиться. Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту наезда на ребенка, выясняя, почему 52-летний водитель с большим стажем за рулем не пропустил школьницу на "зебре"", - отмечают в ГИБДД Тюменской области.
В целом за минувшие сутки в 4 дорожно-транспортных происшествиях ранения получили 5 человек.
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