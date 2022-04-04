Подавший сигнал тревоги самолет Тюмень-Москва благополучно приземлился

Пассажирский Superjet рейсом Тюмень - Москва, подавший сигнал тревоги во время полета, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Superjet подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. Он не менял высоту и курс полета. Позднее источник ТАСС в экстренных службах информировал, что неизвестные сообщили о минировании самолета.

После выхода пассажиров борт обследуют.