Подавший сигнал тревоги самолет Тюмень-Москва благополучно приземлился

Пассажирский Superjet рейсом Тюмень - Москва, подавший сигнал тревоги во время полета, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Superjet подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. Он не менял высоту и курс полета. Позднее источник ТАСС в экстренных службах информировал, что неизвестные сообщили о минировании самолета.
После выхода пассажиров борт обследуют.
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