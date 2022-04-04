Самолёт Тюмень-Москва подал сигнал тревоги

Самолет рейсом Тюмень - Москва подал сигнал тревоги в полете, сообщает ТАСС. На время сообщения борт находился над Костромской областью.
Пассажирский "Суперджет" Тюмень - Москва подал сквок general emergency (общий сигнал тревоги - прим. ТАСС) над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс", - сказал собеседник агентства.
До аэропорта Шереметьево, в котором он должен сесть, ему осталось менее часа пути.
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