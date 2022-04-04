47 пьяных водителей остановили на тюменских дорогах наряды ДПС

47 водителей в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД.
В Тюмени два злостных нарушителя, которые уже не первый раз задерживаются пьяными за рулем, особенно запомнились сотрудникам ГИБДД. Один пытался избежать общения с автоинспекторами, завернув на заправку, второй попался, когда в разгаре хмельного вечера решил съездить за суши. В отношении первого будет заведено уголовное дело.
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