47 пьяных водителей остановили на тюменских дорогах наряды ДПС

47 водителей в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД.

В Тюмени два злостных нарушителя, которые уже не первый раз задерживаются пьяными за рулем, особенно запомнились сотрудникам ГИБДД. Один пытался избежать общения с автоинспекторами, завернув на заправку, второй попался, когда в разгаре хмельного вечера решил съездить за суши. В отношении первого будет заведено уголовное дело.