47 пьяных водителей остановили на тюменских дорогах наряды ДПС

14:39 04 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

47 водителей в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД.

В Тюмени два злостных нарушителя, которые уже не первый раз задерживаются пьяными за рулем, особенно запомнились сотрудникам ГИБДД. Один пытался избежать общения с автоинспекторами, завернув на заправку, второй попался, когда в разгаре хмельного вечера решил съездить за суши. В отношении первого будет заведено уголовное дело.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022