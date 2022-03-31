Мошенники украли у тюменки миллион, предложив ей урегулировать вопросы со следствием

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Мошенники 29 марта сняли 1 млн рублей со счета жительницы Тюмени, которая поверила, что звонившие ей незнакомцы являются сотрудниками следкома и банка и помогают ей за плату урегулировать возникшие у следователя вопросы.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной ситуацией, сообщите об этом в следственное управление по телефону 8-904-491-43-25 (круглосуточный), так как звонят гражданам и предлагают за плату решить вопросы со следствием мошенники, сообщают в СУСК по Тюменской области.

"Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доводит до сведения граждан, представителей юридических лиц, должностных лиц органов власти указанную информацию и предупреждает о недопустимости выполнения преступных требований мошенников", - подчеркивают в ведомстве.