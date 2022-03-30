Тюменские следователи раскрыли дело об убийстве 27-летней давности

Следователи СУСК по Тюменской области раскрыли убийство женщины, совершенное в доме на ул. Ватутина в Тюмени в октябре 1995 года, обвиняемым по делу является сын погибшей, сообщили в местном следкоме.

По версии следствия, 24 октября 1995 года в квартире дома по улице Ватутина между 21-летним пьяным мужчиной и его 54-летней матерью произошел конфликт и он избил родительницу, от нанесенных ударов она скончалась на месте.

"Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В результате тесного взаимодействия следователей СУ СК России по Тюменской области и сотрудников отдела полиции №6 УМВД России по г. Тюмени лицо, причастное к совершению указанного преступления удалось установить и задержать. В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал о мотивах совершенного им преступления", - сообщает СУСК.

В рамках уголовного дела следователи провели комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего допросили родных обвиняемого и соседей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.