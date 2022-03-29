Из центра Тюмени массово вывозят неправильно припаркованные автомобили

ГИБДД продолжает наводить порядок и в центре Тюмени, выявляя автомобили, припаркованные у пешеходных переходов, во втором ряду транспорта, затрудняющие движение автомобилей и пешеходов.

С утра эвакуировано на спецстоянку 24 автомобиля, в том числе с улиц Урицкого, Ленина, Семакова, Комсомольской, Луначарского, Свердлова и других, сообщает областная Госавтоинспекция.