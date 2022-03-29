В Тюмени выясняют обстоятельства гибели женщины, которая была найдена на набережной

14:45 29 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Днем, 28 марта, на Набережной в Тюмени обнаружена пожилая женщина, по дороге в больницу  она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, по факту смерти следователи проводят проверку. 

Следователи осмотрели тело погибшей, опрашивают ее родные и близкие. "Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - заявили в СУ СК по Тюменской области.

В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022