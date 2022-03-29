В Тюмени выясняют обстоятельства гибели женщины, которая была найдена на набережной

Днем, 28 марта, на Набережной в Тюмени обнаружена пожилая женщина, по дороге в больницу она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, по факту смерти следователи проводят проверку.
Следователи осмотрели тело погибшей, опрашивают ее родные и близкие. "Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - заявили в СУ СК по Тюменской области.
В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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