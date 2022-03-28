Женщина и ребенок погибли при пожаре в Тобольском районе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее малолетнего ребенка, их тела обнаружили пожарные днем в воскресенье при тушении одноэтажного деревянного дома в селе Булашово.

Сообщается, что погибшая 1987 года рождения, ее сыну два года, внешних признаков криминальной смерти не зафиксировано. Для установления причин гибели и обстоятельств происшествия следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.

"Следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная версия произошедшего – неисправность электропроводки", - уточняют в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Кубляковым.