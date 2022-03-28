Сотрудники ГИБДД за выходные выявили 41 пьяного водителя в Тюменской области

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Сотрудники ГИБДД в Тюменской области в минувшие выходные задержали 41 пьяного водителя и составили топ причин, по которым нетрезвые люди решили сесть за руль.

За добавкой - самый популярный ответ среди задержанных. Чтобы продолжить праздник, люди едут в кафе, в магазин, в ларек на соседней улице и даже в соседний населенный пункт. Яркий представитель этой группы - 29-летний житель села Солобоево Исетского района, решивший за очередной дозой пива съездить до кафе на "Жигулях". Права управления транспортом не имеет, показания алкотестера 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Отвезти/привезти друга готовы пьяные водители хоть до соседней улицы, хоть в другое село. Например, 20-летний житель села Бердюжье с другом пил пиво, а когда тот решил срочно попасть к другим гости, отвез его туда на "Жигулях", показания алкотестера - 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В баню или из бани - эта причина также попала в топ, ну а ярким представителем и, вероятно, одной из самых нетрезвых водителей оказалась 40-летняя жительница Ишима, задержанная пьяной за рулем автомобиля "Ниссан Пульсар" в селе Плешково Ишимского района. Показания алкотестера 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина выпила в гостях полтора литра пива в бане и поехала домой.

Среди других причин, которые водители назвали основанием для пьяной езды, перечисляются поездки за дровами, вывоз мусораи так далее.