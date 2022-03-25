В Тюмени будут судить мужчину за убийство и сожительство с подростком

Следователи передали в суд дело 25-летнего жителя Тюмени, который обвиняется в истязании несовершеннолетней, сожительстве с не достигшей 16-летнего возраста и ее убийстве, сообщает СУСК по Тюменской области.

Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет мужчина состоял в отношениях с несовершеннолетний, систематически ее избивал и неоднократно вступал с ней в половую связь. Ранним утром 31 мая 2021 года между ним и 17-летней потерпевшей произошел конфликт, в результате которого девушка получила множественные повреждения и скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Зоумышленник был задержан и по решению суда заключен под стражу. Допрошены родные и близкие погибшей, знакомые, пояснившие характер их взаимоотношений. Назначен и проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, амбулаторная психолого-психиатрическая и другие.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУСК.