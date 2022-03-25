Следователи завели на экс-начальника ИК-4 в Тюмени дело о взятках

Бывший начальник тюменской ИК-4 подозревается в организации платного питания заключенных и устройстве за взятку одного из них завхозом в столовую колонии, следует из сообщения пресс-службы СУСК по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

"С октября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия из корыстной заинтересованности, длительный период времени получал взятки за организацию в столовой на территории исправительного учреждения незаконной торговли запрещенными продуктами, а также за предоставление осужденному и закрепление за последним должности завхоза по столовой в ИК-4. Таким образом, за оказание незаконных услуг подозреваемый получил более 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили изданию в пресс-службе СУСК, подозреваемый находится на свободе, расследование продолжается, проверятся его причастность к иным эпизодам преступной деятельности. Преступная деятельность выявлена и пресечена благодаря грамотно спланированной и проведенной совместной работе следователей регионального СКР, сотрудников РУФСБ и ОСБ УФСИН России по Тюменской области.