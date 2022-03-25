Таксиста в Тюмени оштрафовали на 15 тыс рублей за отсутствие маски во время работы

Центральный суд Тюмени привлек к административной ответственности таксиста за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации

Судом установлено, что 29 декабря 2021 года водитель такси перевозил пассажиров без медицинской маски, чем подвергал опасности рядом находящихся людей. При этом гражданин ранее уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Исследовав все обстоятельства, суд привлёк мужчину к ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, выписав штраф на 15 000 рублей.