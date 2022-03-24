Аварийная обстановка обострилась на дорогах Тюменской области

Два человека погибли сегодня утром на федеральных трассах в Ишимском и Уватском районах, в ГИБДД отмечают, что одна из причин ДТП - ухудшение метеоусловий.

"Аварийная обстановка на дорогах Тюменской области обострилась ... В Тюмени солнце, в Тобольском, Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах на автодорогах метель, переметы и сильный ветер. Будьте внимательны и лучше ограничьте дальние поездки", - отмечают в Госавтоинспекции.

ГИБДД предпринимает дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах, обстановка мониторится в постоянном режиме. Решается вопрос о закрытии автобусного сообщения на некоторых направлениях и возможном ограничении движения большегрузов по трассе Тюмень-Омск.