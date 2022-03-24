Женщина погибла при столкновении двух такси в Тюмени

Смертельное ДТП произошло в Тюмени на ул. Мельникайте в районе студгородка. В столкновении двух такси погибла пассажирка.

По предварительным данным, водитель такси Uber проворачивал налево на зелёный свет светофора, водитель Яндекса двигался прямо на красный свет. От удара последний автомобиль опрокинулся, погибла его пассажирка - женщина примерно 50 лет.

Движение затруднено, инспекторы ДПС регулируют движением вручную, пропуская транспорт.

ГИБДД советует объехать этот район, чтобы не попасть в затор.