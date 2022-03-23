В Тюмени простились с военнослужащим Иваном Кузьминым

Церемония прощания с павшим смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине военнослужащим Иваном Кузьминым прошла сегодня в Тюмени, сообщает информационный центра регионального правительства.

Искренние соболезнования родным и близким Ивана Кузьмина выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию - защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами", - заявил глава региона.

Старший лейтенант Иван Кузьмин был командиром инженерно-саперного взвода. Тяжелое ранение, которое стало причиной смерти, получил при выполнении боевого задания в ходе спецоперации. 35-летнего офицера дома ждали жена и дочь, похороны пройдут в Ишиме, пишет 72.ру.