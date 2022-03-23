Жителя Екатеринбурга сняли с поезда за попытку уехать домой между вагонами

Транспортная полиция Тюменской области на одной из станций сняла с поезда мужчину, который из Ишима до родного ему Екатеринбурга решил добраться на сцепке между вагонами грузового поезда, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Сообщение о постороннем человеке на грузовом поезде, отправившемся со станции Ишим, поступило в местное линейное отделение полиции.
"По прибытии грузового состава на станцию Голышманово (Свердловская железная дорога) транспортные полицейские установили 48-летнего жителя Екатеринбурга, который ехал на сцепке между двумя вагонами... Задержанный пояснил, что таким экстремальным способом он планировал доехать от Ишима, где был на заработках, до Екатеринбурга", - сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Отмечается, что мужчину доставили обратно в Ишим и привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.
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