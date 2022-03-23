Два пешехода пострадали при столкновении автомобилей в Тюмени

Мужчина 33 лет и девушка 29 лет получили ушибы и другие повреждения, когда на тротуар, по которому они шли, в результате ДТП отбросило BMW.

ДТП произошло накануне вечером на улице Протозанова в Тюмени, когда 23-летний водитель BMW проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota, от удара BMW отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Стаж водителя BMW за рулем с 2019-го года, он житель Югры, в момент аварии был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области в пяти дорожных авариях пострадали 8 человек.