Суд приговорил жителя Тюмени к 6 годам тюрьмы за ДТП с четырьмя погибшими

Исетский районный суд Тюменской области отправил 28-летнего жителя Тюмени на 6 лет в колонию-поселение и на 2 года 10 месяцев лишил его права вождения за ДТП, в котором погибли трое взрослых и один ребенок, сообщает объединенная пресс-служба облпрокуратуры.

Следствием установлено, что 21 сентября 2020 года мужчина на Infinity FX45, увидев на дороге кабана, не снизил скорость, допустил наезд на него с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. Ехавшие в ней водитель и все три пассажира, в том числе 4-летняя девочка, погибли.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)... ", - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Помимо лишения свободы и прав на управление транспортом, суд взыскал с осужденного в пользу матери одного из погибших 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

В объединенной пресс-службе судебной системы ТО уточнили, что оглашение приговора состоялось 18 марта, подсудимый вину не признал, приговор еще не вступил в силу - у сторон есть 10 дней на обжалование приговора в апелляционном порядке.