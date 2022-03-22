Четыре пешехода пострадали в ДТП на дорогах Тюмени за сутки

Участниками ДТП в понедельник стали четыре пешехода в Тюмени, причем двое сами нарушили правила дорожного движения, отмечают в ГИБДД.

На улице Чаплина 23-летний тюменец перелез через ограждение дороги вне пешеходного перехода, 36-летний пешеход попытался перейти дорогу вне перекрёстка улиц 50 лет Октября и Одесской и был сбит.

На улице Ямской "Лада" на пешеходном переходе сбила 42-летнюю тюменку, а во дворе на улице Одесской, 34 воитель KIA сбил 32-летную женщину.

"У всех пострадавших различные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в ГИБДД.