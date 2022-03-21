Пять тюменцев арестованы по обвинению в мошенничестве с федеральной землей

Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя СУ СК по Тюменской области отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о незаконном присвоении и продаже участков федеральной земли, еще один обвиняемый на этот же срок заключён под домашний арест.

Как сообщили в суде, "все фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере ( ч.4 ст.159 УК РФ). Используя служебное положение, обвиняемые по подложным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки".

Предварительный ущерб государству оценивается более чем в 100 млн рублей.

"По решению суда Сергей Скоробогатов будет находиться под домашним арестом по 16 мая 2022 года. Михаил Захаров, Захар Захаров, Александр Томилов, Денис Авдеев будут находиться в СИЗО по 15 мая 2022 года. Постановления не вступили в законную силу", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.