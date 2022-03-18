Тюменские госавтоинспекторы в 2021 году сообщили о 50 попытках дать им взятку

17:53 18 марта 2022
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ГИБДД борется с нарушениями законности в своих рядах, проводя профилактическую работу среди сотрудников, а также предупреждая участников дорожного движения об уголовной ответственности за дачу взяток, сообщает Госавтоинспекция региона.

"В минувшем году сотрудниками ГИБДД в Тюменской области подано 50 уведомлений о фактах склонения к получению взятки со стороны водителей, все эти факты задокументированы в установленном порядке, возбуждены уголовные   дела в отношении лиц, пытавшихся дать взятки автоинспекторам,", - отмечается в сообщении. 

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