Тюменские госавтоинспекторы в 2021 году сообщили о 50 попытках дать им взятку

ГИБДД борется с нарушениями законности в своих рядах, проводя профилактическую работу среди сотрудников, а также предупреждая участников дорожного движения об уголовной ответственности за дачу взяток, сообщает Госавтоинспекция региона.

"В минувшем году сотрудниками ГИБДД в Тюменской области подано 50 уведомлений о фактах склонения к получению взятки со стороны водителей, все эти факты задокументированы в установленном порядке, возбуждены уголовные дела в отношении лиц, пытавшихся дать взятки автоинспекторам,", - отмечается в сообщении.