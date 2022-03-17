СК проведет проверку по сообщению о подростке, который не ходил в школу

Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о 15-летнем подростке, проживающем в городе Тюмени вместе с мамой, который не посещает школу и вследствие этого отстает в развитии, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Ранее объединенная пресс-служба судебной системы региона опубликовала информацию об ограничении матери мальчика в родительских правах: "Калининский районный суд Тюмени частично удовлетворил исковые требования управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменской области и ограничил родителей мальчика в родительских правах. До его совершеннолетия суд взыскал с них алименты на содержание сына. По решению суда ребенок передан для дальнейшего жизнеустройства в органы опеки, попечительства и охраны прав детства".

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям матери подростка, действиям должностных лиц органов системы надзора и профилактики, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СК.