Три человека пострадали в ДТП под Тюменью

Два автомобиля "Рено Дастер" столкнулись сегодня на 23-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Причиной ДТП послужило нарушение очередности проезда: один из водителей, поворачивая, не пропустил второго на пересечении автодорог.

Оба водителя, 1949 и 1955 годов рождения, предварительно, получили тяжелые повреждения, они госпитализированы. В больницу доставлена пассажирка одного из "Рено" 1952 г.р.

Движение на региональной дороге не ограничено, осуществляется по одной полосе, инспекторы полка ДПС ГИБДД регулируют движением, обеспечивая безопасность и оказывая помощь автомобилистам, сообщает ГИБДД.