В ДТП на тюменских дорогах с начала года погибли 22 человека

С начала года в Тюменской области произошло 400 ДТП, в них погибли 22 человека, 572 человек а ранены. 57 ДТП произошло на федеральных автодорогах, в них погибли 9 человек, 92 человека ранены. иск гибели людей в ДТП на федеральных автодорогах особенно велик при опасном встречном разъезде, маневрах обгона. Именно поэтому предотвращению этих рисков уделяется повышенное внимание как федеральных, так и региональных властей, сообщили в ГИБДД

В рамках профилактического мероприятия #ВеснаБезДТП на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень была органзована выставка техники и механизмов, используемых при ликвидации ДТП. Участи в акции приняли представителей служб, от которых зависит сохранение жизни людей на дорогах: ГИБДД, Тюменской областной службы экстренного реагирования, Центра медицины катастроф, дорожных служб.