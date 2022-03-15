В ДТП на тюменских дорогах с начала года погибли 22 человека

17:51 15 марта 2022
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С начала года в Тюменской области произошло 400 ДТП, в них погибли 22  человека, 572  человек а ранены.  57 ДТП произошло  на федеральных автодорогах, в них погибли 9 человек, 92 человека ранены.  иск гибели людей  в ДТП на федеральных автодорогах особенно велик при опасном встречном разъезде, маневрах обгона. Именно поэтому предотвращению этих рисков уделяется повышенное внимание как федеральных, так и региональных властей, сообщили в ГИБДД 

В рамках профилактического мероприятия #ВеснаБезДТП на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень была органзована выставка техники и механизмов, используемых при ликвидации ДТП.  Участи в акции приняли представителей  служб, от которых зависит сохранение жизни людей на дорогах: ГИБДД, Тюменской областной службы экстренного реагирования, Центра медицины катастроф, дорожных служб. 

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