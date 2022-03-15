Суд оштрафовал тюменцев за участие в незаконной акции и публичную дискредитацию ВС РФ

Центральный районный суд Тюмени привлек к административной ответственности молодого человека и девушку по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие 24 февраля в несанкционированной и несогласованной акции, еще одному тюменцы придется ответить по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за действия по дискредитации ВС РФ, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Первых двух жителей Тюмени за участие в несанкционированном публичном мероприятии, несогласованном в установленном порядке с органом исполнительной власти, суд оштрафовал на 19 000 рублей (каждого). Третий за установленный 6 марта на Центральной площади антивоенный плакат и танцы вокруг него оштрафован на 30 000 рублей в доход государства.