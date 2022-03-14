Жителя Тобольска арестовали за обещание устроить в банке "шумную" пятницу

Тобольский городской суд вынес постановление о заключении под стражу тоболяка Рустама Ф, 1983 года рождения, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры ( ч.2 ст. 207 УК РФ).

"Днем 11 марта Рустам в офисе банка из хулиганских побуждений заявил сотруднице — "Я вам дам в пятницу, взорву". В тот же день он был задержан сотрудниками полиции", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Рустам Ф. будет находиться под стражей по 10 мая 2022 года.