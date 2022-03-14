Пожар произошёл в производственном цехе под Тюменью

Сегодня, 14 марта, сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали пожар, возникший на производственной базе в районе поселка Яр под Тюменью.

Сообщение на пульт пожарной охраны г. Тюмени поступило в 8 часов 10 минут. Очаг возгорания был выявлен в ангаре, в котором располагается цех по переработке древесины и изготовлению коксующегося угля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: на место происшествия были вызваны дополнительные силы 67-й, 40-й и 15-й пожарно-спасательных частей г. Тюмени.

Возгорание ликвидировано за 20 минут, общая площадь, поврежденная огнем - около 40 квадратных метров. Благодаря усилиям сотрудников пожарной охраны спасена основная часть производственных мощностей, сырья и готовой продукции цеха. Значительная часть ангара осталась нетронутой огнем, пострадавших в результате происшествия нет.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 31 человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Тюменской области