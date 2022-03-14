В Тюменской области за неделю произошел 41 пожар, спасен один человек

10:26 14 марта 2022
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За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрирован 41 пожар. Спасен один человек.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 19 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. Тридцать один раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Жителям и гостям  региона МЧС советует соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе при отоплении помещений, быть внимательными на водоемах и в лесах, правильно пользоваться электроприборами и не оставлять детей дома без присмотра взрослых.

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