Двух нетрезвых водителей выявили автоинспекторы в Тюмени при сплошной проверке

Сплошную проверку водителей на трезвость сотрудники ГИБДД провели в Тюмени на улице Теплотехников на участке между улицей Широтной и объездной дорогой накануне вечером. При проверке выявлены два нарушителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

Один нетрезвый автомобилист, у которого присутствовали признаки опьянения, отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя и наркотиков в организме. Второй с признаками опьянения доставлен в медучреждение, у него взяты пробы на наличие наркотиков, результат будет известен позже.

Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД по время проверки выявили 23 нарушения ПДД, один водитель управлял транспортом, не имея водительского удостоверения. Основным выявленным нарушением стало нарушение правил светопропускаемости стекол.

В целом за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области задержали 14 пьяных водителей, еще 9 отстранены от управления транспортом сегодня ночью, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.