Под Тюменью автобус с пассажирами попал в ДТП

Трагедия случилась сегодня под Тюменью, на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль Great Wall, движущийся в сторону города, въехал в стоящий у светофора автобус и его отбросило на Ford.

В автобусе находились 4 пассажира и водитель, они не пострадали. 41-летний водитель внедорожника, житель поселка Боровский, скончался на месте ДТП. Был ли мужчина трезв, выяснит посмертная судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГИБДД.