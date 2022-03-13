Под Тюменью автобус с пассажирами попал в ДТП

22:26 12 марта 2022
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Трагедия случилась сегодня под Тюменью, на  11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль Great Wall, движущийся в сторону города, въехал в стоящий у светофора автобус и его отбросило на Ford.

В автобусе находились 4 пассажира и водитель, они не пострадали. 41-летний водитель внедорожника, житель поселка Боровский, скончался на месте ДТП. Был ли мужчина трезв, выяснит посмертная судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГИБДД.

 

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