Мужчина и девушка погибли в Тюмени при переходе через жд пути

14:46 12 марта 2022
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Фото -Центральное МСУТ СКР

Молодой человек 20 лет и девушка погибли в Тюмени 11 марта, переходившие через железнодорожные пути на разных участках дороги перед поездами.

"Машинисты поездов в обоих случаях для предотвращения наездов применяли экстренное торможение и подавали сигнал большой громкости, однако травмирования предотвратить не удалось. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий. На места происшествий выезжали следователи", - сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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