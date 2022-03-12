Мужчина и девушка погибли в Тюмени при переходе через жд пути

Фото -Центральное МСУТ СКР

Молодой человек 20 лет и девушка погибли в Тюмени 11 марта, переходившие через железнодорожные пути на разных участках дороги перед поездами.

"Машинисты поездов в обоих случаях для предотвращения наездов применяли экстренное торможение и подавали сигнал большой громкости, однако травмирования предотвратить не удалось. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий. На места происшествий выезжали следователи", - сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.