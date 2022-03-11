Мужчина украл у женщины собаку, чтобы подарить другой в знак примирения

Посиделки с приятелем для жительницы Упорово завершились неприятностью. Когда подвыпившая дама уснула, мужчина украл у нее собаку породы чихуахуа, чтобы подарить сожительнице, с которой до этого поссорился.

Обнаружив пропажу, хозяйка собаки заявила в полицию. Участковый уполномоченный полиции выяснил обстоятельства происшествия, подозреваемый был задержан и во всем признался. Собака вернулась к хозяйке, а обвиняемый в краже отпущен под подписку о невыезде.