Житель Екатеринбурга обокрал 13 трансформаторных подстанций в Тюмени

Жителя Екатеринбурга обвинили в краже оборудования из 13 трансформаторных подстанций в Тюмени и приговорили к пяти годам тюрьмы с возмещением ущерба в 1,1 млн рублей в пользу АО "СУЭНКО", сообщает облпрокуратура.

"Судом установлено, что злоумышленник с сентября 2018 года по март 2019 года приезжал на арендованном автомобиле в Тюмень и совершал кражи из трансформаторных подстанций. Мужчина вскрывал двери трансформаторных подстанций, находящихся во дворах жилых домов, откуда похищал дорогостоящее имущество, принадлежащее ПАО "СУЭНКО". Всего им было совершено 13 таких преступлений, ущерб составил более 1,1 млн рублей", - следует из сообщения прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.