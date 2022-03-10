Житель Тюмени украл у соседки золото на 700 тысяч рублей

36-летняя жительница Тюмени заявила в полицию о краже у нее ювелирных украшений общей стоимостью в 700 тысяч рублей. Готовясь к венчанию, дама решила подобрать украшения к платью, но ящик комода, в котором они хранились, оказался пуст.

Сотрудникам уголовного розыска заявительница рассказала, что часто уезжает в турпоездки, а ключи оставляет друзьям и родственникам, под подозрение попал неоднократно судимый 37-летний сосед дамы. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что находился в доверительных отношениях с потерпевшей и её гражданским мужем. Некоторое время назад женщина попросила его забрать из квартиры и привезти её вещи. Среди вещей оказались ключи от входной двери, которые злоумышленник оставил себе. Пару дней спустя мужчина, зная, что в квартире никого нет, беспрепятственно проник в нее и забрал 26 различных золотых украшений. На протяжении двух месяцев злоумышленник сдавал золотые изделия в ломбард, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Свою вину задержанный признал полностью. Полицейскими у подозреваемого изъяты ключи от квартиры потерпевшей. Часть похищенного мужчина выкупил из ломбардов и вернул заявительнице. Следственным отделом отдела полиции № 1 УМВД России по г.Тюмени возбуждено уголовное дело о краже.