Тюменца приговорили к 10 годам тюрьмы за забитого в драке знакомого

Калининский районный суд Тюмени приговорил Александра Дударева к 10 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Вечером 11 июля 2021 года он не совсем трезвым возвращался домой через сквер "Юность" и поссорился с сидевшей на скамейке пьяной компанией из знакомых молодых людей.

По словам подсудимого, они его окликнули и почему-то стали оскорблять и угрожать убийством. Особенно не выбирала слов оказавшаяся среди мужчин нетрезвая женщина. Александр схватил ее и одного из мужчин за шиворот и уронил на асфальт. Но задиры продолжали его оскорблять и пытаться ударить, тогда он разозлился и несколько раз ударил обоих ногой по голове.

По словам потерпевших, в конфликте был виновен сам подсудимый. Он первым стал грубить.

Мужчину, который заступился за даму, Александр избил до потери сознания. Его доставили в травматологию с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" с отеком головного мозга. Не приходя в сознание, он скончался утром 27 июля.