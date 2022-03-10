Жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч за фейк об армии

Фейк о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины выявили в соцсетях полицейские Сургута, автором оказался местный житель, сообщает МВД Медиа.

"В одной из социальных сетей была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины... По решению Сургутского городского суда мужчина привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.