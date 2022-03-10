Тюменский суд подлил арест 9 обвиняемых по делу о торговле поддельной водкой

16:36 09 марта 2022
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В январе в Тюмени несколько человек погибли от отравления метиловым спиртом, который содержался в поддельных алкогольных напитках. Подозреваемых задержали и арестовали на два месяца. Сегодня суд продлил им арест по 6 мая. 

Граждан обвиняют в хранении и сбыте нелицензионной спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей.

"Центральный районный суд рассмотрел ходатайства следователя СУ СК РФ о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Мироевской, Алексея Камышева, Орудж Мамедова (п. "а", "в" ч.2 ст.238 УК РФ), Малика Мамедова, Фарида Эйвазова, Ибрагима Годжаева, Сеймур Мехтиева, Адилхана Каримова, Ровшана Дашдамирова ( ч.3 ст.238 УК РФ)", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

 

 

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