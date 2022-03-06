Трое руководителей филиала "Россети Тюмень" арестованы по делу о взятках

Ленинский районный суд Тюмени 5 марта рассмотрел ходатайства следователя ОВД СУ СК по Тюменской области о заключении под стражу трех сотрудников тюменского филиала АО "Россети Тюмень", которые подозреваются в получении взятки.

"Сегодня Ленинский районный суд г. Тюмени рассмотрел ходатайство следователя ОВД СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя гендиректора АО "Россети Тюмень", директора филиала "Тюменские электрические сети" Кирилла Стрельцова, он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По этой же статье сегодня под стражу заключены заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг АО "Россети Тюмень" Никита Калинин и и.о. заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" Павел Михайлов.

Все трое обвиняемых будут находиться под стражей по 2 мая 2022 года. Постановления не вступили в законную силу, уточнили в пресс-службе суда.

Отмечается, что руководство компании АО "Россети Тюмень" оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в рамках проводимых мероприятий.