Школа Ишима выплатит 25 тысяч рублей пострадавшему в драке подростку и его маме

Ишимский городской суд частично удовлетворил иск прокурора в интересах несовершеннолетнего и его законного представителя к образовательному учреждению и родителям несовершеннолетних о солидарном взыскании компенсации морального вреда.

Судом установлено, что Максим во дворе школы ждал, когда за ним придет мама. Рядом в сугробе играли его одноклассники, кидали друг в друга снежки. Между играющими и Максимом завязалась драка. Обидчики стали пинать по ногам подростка, он упал на снег. Затем драчуны продолжали бегать возле Максима, играть между собой. Во время нанесения побоев мальчик испытывал физическую боль и психологические страдания, ему было обидно, что его одновременно бьет несколько человек, ребенок плакал.

Мать отвезла Максима в больницу, в связи с побоями мальчик находился на стационарном лечении, у него имелись телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

По результатам проведённой полицией процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления, а участвовавшие в драке не достигли возраста привлечения к административной ответственности за побои.

Изучив материалы дела, суд в иске прокурора к родителям несовершеннолетних отказал, но со школы, где побили мальчика, в пользу несовершеннолетнего и его законного представителя взыскал денежную компенсацию морального вреда. В пользу ребенка - 20 000 рублей, в пользу самой мамы - 5000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.