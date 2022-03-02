Тюменка погибла на федеральной трассе от наезда внедорожника

Утром на 317-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень "Мицубиси Паджеро Спорт" сбил насмерть 49-летнюю жительницу поселка Московский.

По предварительным данным, женщина шла по краю обочины дороги, она направлялась на АЗС, где работала оператором.

Водителю вчера исполнилось 47 лет, он прошел освидетельствование на состояние опьянения, трезв. Выясняется, почему автомобилист не заметил пешехода. Он привлечен к административной ответственности по ст.12.5 ч.1 за управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. На внедорожнике установлено металлическое устройство "кенгурятник", не узаконенное в ГИБДД в установленном порядке.